Il Napoli lo ha appena ceduto c’è il comunicato UFFICIALE | avete saputo?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 16 luglio 2024) Le ultime ore sono movimentate in casaper quanto riguarda il mercato in uscita: in giornata è stata annunciata una nuova cessione. Andrà a giocare in Serie C. A metà luglio, si può tranquillamente dire che ilè tra le società più attive sul calciomercato. Già tre i colpi in entrata messi a segno (Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola e Rafa Marin, ndr) per la società di Aurelio De Laurentiis, ma il lavoro del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna certamente dovrà continuare nelle prossime settimane. L’obiettivo è quello di rinforzare l’organico a disposizione di Antonio Conte, che da qui in avanti si aspetterà altri rinforzi, pur tenendo presente i movimenti in uscita che saranno, difatti, inevitabili, a partire da Victor Osimhen.