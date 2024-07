Il mio punto di vista è diverso | Galli parla dopo la sentenza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) "E' una. Punti di? Il miodi. Comunque, porterò avanti le mie convinzioni in un successivo contesto evidentemente". Così il professor Massimo, condannato oggi dal tribunale di Milano a 1 anno e 4 mesi per falso nel processo sui presunti concorsi pilotati per professori e ricercatori dell'Università Statale di Milano a vantaggio del suo collaboratore Agostino Riva (assolto per non aver commesso il fatto) e svantaggiando il primario del Niguarda, Massimo Puoti. L'infettivologo, ex primario dell'ospedale Sacco in pensione e tra i professori più noti durante la pandemia Covid, è stato invece assolto dalle accuse (alternative) di turbativa d'asta e abuso d'ufficio sui concorsi perché il fatto non sussiste.