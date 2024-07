Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 16 luglio 2024) Una vita tra genetica e giustizia sociale Carola Vinuesa fonde genetica, femminismo e giustizia sociale nel suo lavoro al Francis Crick Institute di Londra. Il suo team studia le malattie autoimmuni come il lupus, trovando legami genetici fondamentali per comprendere e trattare queste patologie. Combattere ingiustizie tramite laContestualmente alla ricerca medica, Vinuesa si impegna adi omicidio infantile. Grazie alla sua consulenza, uno dei casi ha portato alla revisione della condanna di Kathleen Folbigg in Australia. Una dedizione che va oltre il dovere Vinuesa presta il proprio sostegno aicoinvolti in sei casi, L'articolo Ilche usa laperproviene da News Nosh.