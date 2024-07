Il cantiere di Cogliate Palazzo Rovelli rivive Ospiterà il municipio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) Completato il rinforzo strutturale, procedono spediti i lavori per il recupero di, destinato a diventare nuova sede del. In questi giorni si sta ultimando la posa del tetto, completamente rifatto, del vecchio edificio settecentesco, vincolato dalla Soprintendenza. Adesso che la struttura è stata messa in sicurezza e sono state realizzate nuove scale interne, oltre al vano ascensore, ci si può rendere conto dei grandi spazi . La palazzina più moderna, adiacente alstorico, che si affacciava sulla via Piave, è stata completamente demolita, mantenendo solo la partete esterna ed ora viene ricostruita con una struttura di pilastri e travi completamente nuova, che consentirà tra l’altro di pareggiare i due livelli dei piani, inizialmente sfalsati. È stato un lavoro lungo e particolarmente difficoltoso.