I love Cinema le più belle colonne sonore di Rota e Morricone

(Di martedì 16 luglio 2024) Attesa a Casoli di Atri per il concerto di Chiara Tarquini con l’Orchestra Duchi di Acquaviva Casoli di Atri TERAMO – Viva attesa per il concerto che mercoledì 17 luglio alle 21:15 il soprano Chiara Tarquini, con l’Orchestra Duchi di Acquaviva diretta da Nataliya Gonchak, terranno in Piazza S. Marina, eseguendo i più suggestivi brani da film composti da Ninoe dal premio Oscar Ennioper ilmondiale. Un evento che non mancherà di emozionare il pubblico anche per l’interpretazione di una delle voci piùche l’Abruzzo può vantare in Italia e all’estero, quella del soprano Chiara Tarquini, e dell’esecuzione orchestrale affidata alla direzione dell’ucraina Nataliya Gonchak. L’evento sarà presentato da Maria Rita Piersanti ed è promosso dall’Associazione “Amici della musica 2000”.