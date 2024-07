Guerra in Ucraina mossa a sorpresa di Kiev | svolta vicina?

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 16 luglio 2024) Inormai si combatte da oltre due anni e non si vede la luce in fondo al tunnel. Oraè pronta ad una. Dal giorno dell’operazione militare della Russia insi combatte senza sosta. Sono trascorsi ormai due anni dal via del Cremlino all’invasione die la luce in fondo al tunnel sembra essere lontana. Nonostante gli appelli per arrivare ad una tregua si moltiplicano quotidianamente, in territorio ucraino si va avanti nello scontro e ad oggi pensare ad una fine del conflitto è assolutamente impossibile. Il presidente Zelensky – cityrumors.it – foto AnsaUna situazione destinata a rimanere così almeno fino alle elezioni americane. Da novembre qualcosa potrebbe cambiare, ma molto dipenderà dalla volontà di Russia edi sedersi ad un tavolo e negoziare.