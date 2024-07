Gli sviluppatori originali di Metal Slug guardano il nuovo approccio di Metal Slug Tactis

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 16 luglio 2024) È stato pubblicato oggi unvideo diario perTactics, un adattamento RPG tattico a griglia dell’iconica serie run-and-gun di SNK. L’editore Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Streets of Rage 4) e Leikir Studio (Rogue Lords, Synergy) si uniscono agliveterani di SNK per riflettere sul franchise e sull’audace rivisitazione diTactics.Tactics uscirà su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One e Steam nel corso dell’anno. Una nuova prospettiva Questa esplorazione approfondita dei giochie diTactics offre una nuova prospettiva su come la collaborazione tra Dotemu e Leikir Studio sia radicata in un amore condiviso da sempre per la serie.