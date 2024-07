Germania | federcalcio tedesca adotta la regola del capitano per parlare con gli arbitri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Dopo le impressioni positive agli Europei, laha deciso di introdurre la nuovadelper i propri campionati. In tutti i campionati tedeschi della prossima stagione, solo i capitani delle squadre potranno discutere con gli. La decisione congiunta delle diverse federazioni e della Lega calcioè stata annunciata oggi, ma si applica formalmente con effetto retroattivo dal 1 luglio. Se ilè il portiere, le squadre possono nominare un giocatore alternativo in campo come persona di contatto, analogamente a quanto avvenuto durante Euro 2024. I capitani sono inoltre responsabili di garantire che i propri compagni di squadra rispettino gli, mantengano le distanze e non li infastidiscano. Se un altro giocatore discute con l’arbitro o fa pressioni su di lui, verrà ammonito.