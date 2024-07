Furto aggravato in concorso | Fermo per tre indiziati

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2024) Gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti hanno proceduto aldi P.G. nei confronti di 3 soggetti gravementediin. I poliziotti della Sezione Volanti e del commissariato Esquilino sono intervenuti presso il Lungotevere dei Vallati, all’altezza di Ponte Sisto, per la segnalazione di un uomo che riferiva di aver subito una rapina da parte di 3 soggetti stranieri. L’uomo ha raccontato che, mentre si trovava in via dei Pettinari, è stato avvicinato dai 3 uomini, un 23enne tunisino, un 23enne marocchino e un altro soggetto minorenne, che con la scusa di volergli vendere della sostanza stupefacente gli hanno strappato la collanina per poi darsi alla fuga presso le scale antistanti a Ponte Sisto, che portano presso la banchina del fiume Tevere.