Francia Macron accetterà oggi dimissioni premier Attal

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 lug. (askanews) – Questa sera Emmanuelledi Gabriel, come hanno confermato all’AFP i partecipanti al consiglio dei ministri. Il giorno dopo il secondo turno delle elezioni legislative, il capo del governo aveva presentato le sueal Presidente della Repubblica che ha preferito procrastinare. Nelle prossime ore il Presidente della Repubblica firmerà un decreto che pone fine alle funzioni del suo Primo Ministro e del suo governo. Tuttavia, come annunciato dal Capo dello Stato in una lettera ai francesi pubblicata la settimana scorsa, il governocontinuerà a preoccuparsi degli “affari correnti”, in attesa della nomina di una nuova squadra di governo. Per garantire la continuità dello Stato, questo governo transitorio può tuttavia intervenire in caso di gravi eventi imprevisti, ad esempio dichiarando lo stato di emergenza.