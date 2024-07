Empoli all’orizzonte Esposito e Colombo Il patron Corsi | Sono molto fiducioso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) di Simone Cioni "". Così il presidente dell’Fabriziosul possibile arrivo dia margine della presentazione di ieri del progetto di riqualificazione dello stadio. Non ancora certo una ufficialità vera e propria, ma per quelle chele dinamiche del mercato le dichiarazioni delazzurro lasciano intendere che siamo veramente ai dettagli. Sebastiano, attaccante di movimento classe 2002 rientrato all’Inter dopo l’ultimo campionato di B con la Sampdoria (6 reti ed altrettanti assist in 23 presenze), arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto in favore del club nerazzurro. Il coetaneo Lorenzo, centravanti scuola Milan che ne detiene il cartellino, è invece reduce da due stagioni in A con Lecce e Monza (9 reti e 3 assist in 58 gare) e sarà girato all’in prestito secco.