Elon Musk pronto a supportare Trump con 180 milioni di dollari

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 16 luglio 2024) Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal,ha intenzione di destinare circa 45dial mese fino a novembre a un Super Pac appena costituito per sostenere la candidatura dell’ex presidente Donaldalla Casa Bianca. Come ormai fa da sempre ogniqualvolta voglia annunciare qualcosa, l’eccentrico imprenditore miliardario ha dichiarato il suo sostegno ain un post su X dopo che l’ex presidente è stato ferito da un colpo di pistola mentre parlava a un comizio a Butler, in Pennsylvania. Che cos’è un Super Pac? Un Super Pac (Political Action Committee) è un tipo di organizzazione politica negli Stati Uniti che può raccogliere e spendere somme illimitate di denaro per influenzare le elezioni federali, statali o locali, a riprova che ormai la politica americana non la può fare chiunque ma soltanto chi ha le spalle ben coperte.