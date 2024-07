Crotone le tre ‘richieste’ di mister Longo alla squadra

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2024) Dopo il sorteggio del calendario di Serie C Now 2024-2025, Emilio, allenatore del, è intervenuto dai canali social del club pitagorico per fare il punto sui primi giorni di lavoro dellain ritiro e sul rapporto con la città ed i tifosi. “I calendari sono belli o brutti a seconda dell’impatto che avremo, quindi penso che la cosa principale che dobbiamo fare proprio come identità disarà lavorare domenica per domenica e rendere ogni partita facile sul campo. Questa è la cultura che ci deve essere: sappiamo che quella facilità sarà frutto di un sacrificio, dobbiamo ritenerci semprepari con gli altri fino a che non dimostriamo di essere superiori in campo. Dovremo incontrare squadre molto motivate, ma noi dovremo essere bravissimi ad avere già lo spirito che dovrà caratterizzare la stagione: sacrificio, identità, umiltà.