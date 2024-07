Covid tornino le misure di protezione Chi sta lanciando un nuovo allarme e perché

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) “Esplosione dinel Lazio“. Sembra un titolo del 2020, ma in realtà è del 2024, e precisamente del 15 luglio. A lanciare l’incredibileè la Federazione nazionale medici di medicina generale (Fimmg), alla luce dei “dati della rete della Fimmg Roma nella regione Lazio, dove i numeri delstanno risalendo in modo importante, con rischi reali per le persone anziane e debilitate”. Secondo i medici la questione è così seria al punto che la federazione – si legge in una nota ripresa da Il Tempo – ha già inviato un alert ai medici di famiglia con leda intraprendere, non ultima quella di attivare, negli studi ove siano state allentate, “ledicome mascherine e distanziamenti, fornendo le regole di approccio e le informazioni sui comportamenti da tenere per evitare contagi alle persone deboli”.