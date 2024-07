Controlli a tappeto dei carabinieri Due denunciati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Ancora una raffica dida parte deidella compagnia di Fabriano nel fine settimana: in una strada di periferia trovato un quarantenne a bordo di automobile, non di sua proprietà. Era apparentemente in stato di ebbrezza. E la conferma è arrivata dall’etilometro che ha registrato oltre 2 grammi per litro: ritiro, denuncia e auto restituita al proprietario. All’altezza di Fabriano Est invece è stato beccato un nordafricano ventenne che è stato denunciato per inosservanza del foglio di via obbligatorio per 3 anni.