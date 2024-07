Consigli legali | aperti gli uffici di prossimità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) Avete un parente che non riesce a gestire in autonomia i propri interessi? Un familiare con una disabilità che ha bisogno di amministrare il suo patrimonio? Oppure vi hannoato di aprire un’amministrazione di sostegno o una tutela? O ancora: siete tutori e avete bisogno di presentare un’istanza? Per tutte queste esigenze oggi i castellanzesi hanno uno strumento in più: glidi. Fanno parte di un progetto a cui ha aderito Regione Lombardia, promosso dal Ministero della Giustizia. Sono statial pubblico nei Comuni di Busto Arsizio e Fagnano Olona: qui si possono rivolgere anche tutti i cittadini residenti negli altri Comuni della Valle Olona. Gli, in collaborazione con i Tribunali e gli Enti locali, offrono un servizio gratuito di orientamento, informazione e assistenza per tutti i cittadini e si rivolgono soprattutto alle fasce deboli della ...