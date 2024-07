Como denunciato alla Uefa per razzismo | comunicato UFFICIALE dopo la bufera

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 16 luglio 2024) L’amichevole tra Wolverhampton efa nascere il caso razzista: denunciadi risposta Rissa, pugno, espulsione e. Di amichevole non c’è stato praticamente nulla nella partita tra Wolverhampton e, disputata ieri a Marbella e finita con il successo inglese per 1-0. Quanto accaduto sul terreno di gioco ha però lasciato il segno e alzato un polverone mediatico che fa discutere. Tutto nasce nel secondo tempo del match, quando mancano poco più di 20 minutifine dell’incontro: Daniel Podence, attaccante dei Wolves, viene espulso per aver sferrato un pugno ad un difensore lariano. Ne scaturisce una rissa che l’arbitro riesce a placare con difficoltà. Quel che farà discutere è la spiegazione che il club inglese dà di ciò che è successo sul terreno di gioco.