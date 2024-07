Classifica Tour de France 2024 sedicesima tappa | Pogacar sempre in giallo più di 3? su Vingegaard prima delle Alpi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) Ladeldesi è risolta in volata come ampiamente prevedibile alla vigilia e non ci sono stati mutamenti nelle posizioni che contano dellagenerale. La terza settimana della Grande Boucle si apre con Tadejsaldamente al comando. Il fuoriclasse sloveno, reduce da due vittorie di lusso sui Pirenei da autentico dominatore, ha già un vantaggio cospicuo sul mio immediato inseguitore. Il danese Jonasaccusa già un ritardo di 3’09”, anche se il trionfatoreultime due edizioni non si dà per vinto e cercherà il grande ribaltone sulle. Il belga Remco Evenepoel è terzo a 5’19”, poi gli altri sono già oltre i dieci minuti: il portoghese Joao Almeida è quarto a 10’54”, seguito dagli spagnoli Mikel Landa (quinto a 11’21”) e Carlos Rodriguez (sesto a 11’27”), mentre il britannico Adam Yates è settimo a 13’38”.