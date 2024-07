Ciclisti generosi donano 430 euro All’oncologia pediatrica di Rimini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Una storia dità e di buon cuore. Deihanno trovato una cospicua somma di denaro e l’hanno donatadidato che non sono riusciti a rintracciare il legittimo proprietario. Si è conclusa con una donazionedila vicenda deidi Cervia che oltre un anno fa, era il 7 gennaio del 2023, avevano trovato lungo la passerella ciclopedonale del ponte nuovo di Cesena un mucchio di banconote di grosso taglio dell’ammontare complessivo di 430. In quella occasione, e senza pensarci due volte, il gruppo di amici ha deciso di prendere in custodia il denaro e di consegnarlo al Comando ’Fiorini’ di Polizia Locale chiedendo di restituirlo al proprietario.