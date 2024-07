Calciomercato | Aouar lascia la Roma dopo una stagione ha firmato con l’Al Ittihad

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Tramite i propri canali ufficiali,ha annunciato l’ingaggio di Houssem. Il centrocampista algerinodunque launa sola– 25 presenze e 4 gol a referto – per approdare in Arabia Saudita. Nelle casse dei giallorossi, che si godono una plusvalenza notevole visto che l’avevano preso a parametro zero dodici mesi fa, vanno 12 milioni di euro più bonus. ? HoussemOfficially Joins the Tigerspic.twitter.com/uThMiIytLg —Club (@en) July 16, 2024launa, haconSportFace.