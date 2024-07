Caiazza | Osimhen non è al centro del progetto tecnico di Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 16 luglio 2024) Salvatore, giornalista de “Il Roma”, è intervenuto a “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista si è soffermato sulla questione. Per lui la punta nigeriana andrà via perchè dichiaratamente non aldeldi Antonio. Di seguito le parole di: “Lukaku si esprime al massimo con” “al PSG? Se non è il PSG sarà un’altra squadra, ma non è aldeldicome ha detto l’allenatore stesso. Lukaku? Viene a Napoli senza le coppe perchè in panchina c’èche è il suo allenatore preferito. In questi giorni i due si stanno sentendo e con Manna e De Laurentiis ne stanno parlando. Al di là delle qualità di Lukaku, l’attaccante si esprime al massimo conche subito gli farà perdere cinque chili.