Baronissi | Valiante Morra e Lamberti riflettono sull’autonomia differenziata

(Di martedì 16 luglio 2024) Mercoledì 17 luglio, alle ore 18.45 alla Sequoia di Capezzano, è in programma l’incontro “Noi del Sud”, una riflessionepromossa e voluta da Gianfranco, già consigliere regionale e sindaco di. Un confronto che chiamerà a raccolta amministratori, cittadini, personalità su una riforma che interesserà da vicino tutti i territori.“La Campania, la provincia di Salerno e il Sud non potranno che subire riflessi molto negativi nella capacità di programmare e gestire i servizi essenziali dalla impostazione federalista data alla legge dal ministro Calderoli – sottolinea– ; abbiamo il dovere, noi tutti cittadini del Mezzogiorno, di mobilitarci in vista del prossimo referendum in cui gli Italiani saranno chiamati a decidere l’abrogazione di una legge iniqua che spacca l’Italia e mette ancor più al tappeto il nostro Sud”.