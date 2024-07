Amanda Sandrelli Paolo Giovanucci l’OMA e il carnevale che non ti aspetti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Arezzo, 16 luglio 2024 – Salire nel punto più in alto del centro storico di Arezzo per guardare giù, più giù, nel punto più in basso. Non ai margini della città, non ai confini della periferia, ma dell’umanità. Tra erba, sassi e terra. Per ridere e stupirsi pensando a ciò che ci attende. Domenica 21 luglio, con inizio alle ore 21:00, Arezzo Smart Festival tornerà sul palco della Fortezza Medicea di Arezzo, in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo nell’ambito della terza edizione dell’“Estate in Fortezza”, per presentare l’ultima sorprendente produzione di Officine della Cultura, conGiovannucci e l’Orchestra Multietnica di Arezzo diretta da Enrico Fink.