Von der Leyen settimana di fuoco per la riconferma a presidente della Commissione Ue

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 15 luglio 2024) A partire da oggi, lunedì 15 luglio, inizia unabollente per le nomine ai vertici dell’Unione Europea. Tra le decisioni importanti, ladi Roberta Metsola comedel Parlamento europeo sembra ormai certa, grazie al sostegno unanime delle delegazioni italiane, inclusi Lega, Fratelli d’Italia, Pd e Movimento 5 Stelle. Laè determinante soprattutto per Ursula Von der, mentre ci si avvicina alla votazione segreta del 18 luglio al Parlamento europeo per confermare la sua presidenzaeuropea. Lasi è impegnata nelle ultime settimane a consolidare supporto tra le forze europeiste, e talvolta anche singoli deputati, con i partiti popolari, socialisti, liberali e i verdi pronti a rinnovare la loro fiducia.