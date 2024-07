Volodymyr Zelensky | la guerra dei passi falsi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 15 luglio 2024) La strategia del presidente ucraino contro la Russia ha un prezzo altissimo di vite: ecco che migliaia di giovani ogni giorno fuggono dal Paese per non venire mandati al fronte. Si arruolano perciò anche i galeotti. Tra le file dell’esercito e della politica, poi, altre cattive notizie. Si moltiplicano gli episodi di corruzione tra alti ufficiali e viceministri. Intanto, la censura bellica soffoca le critiche. Muoiono inghiottiti nel buio della notte e del silenzio. Rinunciano a urlare, persino a implorare aiuto mentre la corrente li trascina via. Galleggiano nel fiume storditi dal freddo e, talvolta, si incastrano tra le rocce vicino alle sponde dove le pattuglie li ritroveranno l’indomani. Sono decine gli uomini che, ogni giorno, provano a guadare il Tysa, il corso d’acqua che separa l’Ucraina dalla Romania, a centinaia di chilometri dal fronte.