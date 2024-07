Verso la nuova stagione Via alla campagna abbonamenti Nuovi prezzi | rincaro del 5 per cento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) "4 All of us Ancora Insieme". Questo lo slogan con cui giovedì prossimo l’Empoli darà il via2024-‘25.che hanno subito un leggerorispetto a quelli dello scorso anno, circa il 5 perin più rispetto a quanto i tifosi hanno sborsato nellapassata. Si va dai 1.800 euro necessari per assistere a tutte le partite in Poltronissima ai 250 che garantiscono il posto in Maratona inferiore per le 19 gare in programma al Carlo Castellani-Computer Gross Arena. In mezzo ci sono i 1.300 euro nel settore Poltrona, 700 per la tribuna inferiore, 535 per la Maratona Superiore e 420 per la Maratona Superiore Laterale mentre andare tutto l’anno in Curva Nord costerà 80 euro (in questo settore previsto un pacchetto promozionale per 16 gare).