Sicilia un vasto incendio minaccia le abitazioni

(Di lunedì 15 luglio 2024) Undi sterpaglie si è sviluppato in via Santa Margherita a Mascalucia, coinvolgendo un capannone utilizzato dal comune per il riparo dei mezzi. I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre, valutando anche l’intervento del supporto aereo per contenere le fiamme.Leggi anche: Incidente mortale ad Acate, auto si schianta su un palo in centro città Mezzi di soccorso danneggiati dalle fiamme Sul posto sono arrivate numerose squadre dei vigili del fuoco, impegnate nello spegnimento dell’sui vari fronti tra Mascalucia e San Pietro Clarenza. Sono state mobilitate due autobotti, la Protezione Civile, la Forestale e un Canadair. Grazie al loro tempestivo intervento, le squadre sono riuscite a impedire che le fiamme raggiungessero il capannone della Protezione Civile, che conteneva mezzi di lavoro.