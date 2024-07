Riccardo Pirrone chi è il social media manager di Taffo ospite di Estate in diretta?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 15 luglio 2024)è ildi, spessodi Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini ain. Scopriamo tutto su di lui! Leggi anche: Interviste pop: parla, il volto didiha dato vita alle campagne pubblicitarie della nota agenzia di onoranze funebri di Roma, che spopola col black humour sulle pagine web. Esperto di comunicazione,ci spiega come le notizie vengono diffuse suie di tutti i fenomeni che nascono e sono connessi al mondo deinetwork. Cosa sappiamo della sua carriera? Scopriamo tutto di seguito! View this post on Instagram A post shared by(@kir) Data di nascitaè nato nel 1982: ha 42 anni.