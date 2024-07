Restauro del Polittico della Resurrezione di Niccolò di Segna | un nuovo capitolo per l’arte di Sansepolcro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Arezzo, 15 luglio 2024 – Ildidi, capolavoro artistico situato dietro l’altare principale del Duomo die di proprietà del Comune, è stato temporaneamente rimosso dalla sua sede per essere sottoposto a un importante intervento di. L'opera è stata trasferita presso il laboratorio R.I.C.E.R:C.A. di Arezzo, dove personale specializzato si occuperà del suoe delle accurate indagini diagnostiche preliminari. Ildi questa preziosa opera d'arte rappresenta un momento significativo per la nostra comunità, poiché consente di preservare e valorizzare un elemento fondamentale del nostro patrimonio storico e culturale. Lo stesso sarà a curaDiocesi e per questo si ringrazia fin da ora la Parrocchia San Giovanni Evangelista, e il parrocoCattedrale, Don Giancarlo Rapaccini.