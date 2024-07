Reazione a Catena | edizione fastidiosa ma Pino Insegno non c’entra

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 15 luglio 2024)è alle prese con un’difficile, per non dire, agitata già dalla vigilia conal posto di Marco Liorni. Il conduttore, però, nonin quella che, ad oggi, non è di certo un’annata memorabile per il programma del preserale di Rai 1. Il problema sono i concorrenti: pessimi i casting E nonno neppure gli ascolti, seppur in calo rispetto allo scorso anno (complice anche la presenza degli Europei di calcio, in onda per buona parte del torneo alle ore 18 su Rai 2 e Sky Sport in contemporanea al game show). Qual è, dunque, il vero problema? La risposta è semplice: i casting. Mentre nella passata stagione il pubblico si affezionava alle gesta e alle vittorie dei Dai e Dai oppure de Le Amiche in Onda, tanto per ricordare due delle squadre più forti di sempre di, quest’anno si fatica a fidelizzare complici concorrenti oggettivamente scarsi, montepremi accumulati irrisori e ‘campioni in carica’ che resistono al massimo tre/quattro puntate.