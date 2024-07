Palinsesti Rai | Marco Lioni rimpiazza Amadeus nuovo format per Mara Venier?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 15 luglio 2024) In attesa che vengano ufficializzati iRai della prossima stagione televisiva, in rete sono trapelate delle indiscrezioni in merito ad alcune importanti novità che l'azienda ha deciso di apportare. Stando a quanto rivelato da Giuseppe Candela per Dagospia, infatti, pare proprio che la Rai abbia deciso di puntare molto suLiorni a partire dalla prossima stagione per sopperire all'assenza di, emigrato su NOVE con il suo I Soliti ignoti, ma non solo. In questi giorni abbiamo annunciato una versione tutta Rai di Uomini e Donne, che dovrebbe prendere il titolo di Le Stagioni dell'Amore. In un primo momento si era pensato di affidare la conduzione di talea Nancy Brilli, ma in queste ore si sta facendo largo un nome bomba.