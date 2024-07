Oroscopo Branko lunedì 15 luglio 2024 | Ariete energico

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’diper oggi,14La nuova settimana prende il via con una spinta di energia vitale. I pianeti favoriscono nuovi inizi e progetti. Toro Vivrete una settimana sotto l’egida di una splendida congiunzione astrale. La vostra vita relazionale brillerà di nuova luce. Gemelli Il vento del cambiamento soffia forte. Le stelle indicano che è il momento di lasciarsi alle spalle il passato e guardare avanti con ottimismo. Cancro Le influenze planetarie favoriscono le trattative, gli affari e le nuove imprese. Se avete un progetto in testa, questo è il momento di spingere sull’acceleratore. Leone Con Mercurio e il Sole nel segno, è il momento di mostrare al mondo di cosa siete capaci. Sfruttate questa energia per avanzare nella carriera e consolidare le relazioni.