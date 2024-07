Olimpiadi Parigi 2024 martedì 30 luglio | calendario programma e orari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il, ile glidi30. Proseguono le grandi emozioni delledie questo è un giorno importante per l’Italia in ottica medaglie: Gregorio Paltrinieri va a caccia della leggenda nella finale degli 800 metri stile libero, occhio anche alla finale del concorso generale a squadre della ginnastica artistica con le ‘Fate’ che vogliono incantare. E poi ancora la scherma a squadre, il tiro a volo con la finale del trap maschile, le altre finali del nuoto e tanto altro ancora. Di seguito ilcompleto per non perdervi davvero nulla. ILSPORT PER SPORT30Ore 7:00 – SURF maschile quarti Ore 7:00 – SURF femminile quarti Ore 7:00 – SURF maschile semifinali Ore 7:00 – SURF femminile semifinali Ore 7:00 – SURF maschile FINALE BRONZO Ore 7:00 – SURF femminile FINALE BRONZO Ore 7:00 – SURF maschile FINALE ORO Ore 7:00 – SURF femminile FINALE ORO Ore 8:00 – TRIATHLON maschile individuale Ore 8:30 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi Ore 9:00 – VOLLEY Girone B maschile ITALIA-Egitto Ore 9:00 – PALLAMANO femminile girone A Germania-Slovenia Ore 9:00 – BEACH VOLLEY Girone C maschile Bryl/?osiak (POL) vs Hodges/Schubert (AUS) Ore 9:00 – TIRO A VOLO femminile trap qualificazioni Ore 9:00 – TIRO A VOLO maschile trap qualificazioni Ore 9:20 – BADMINTON maschile doppio fase a gironiOre 9:30 – TIRO A SEGNO squadra mista pistola aria compressa 10 m FINALE BRONZOOre 9:30 – CANOTTAGGIO femminile singolo quartiOre 10:00 – TIRO A SEGNO squadra mista pistola aria compressa 10 m FINALE OROOre 10:00 – BEACH VOLLEY Girone C maschile Ehlers/Wickler (GER) vs Bassereau/Lyneel (FRA) Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO maschile/femminile secondo turno Ore 10:00 – JUDO femminile -63 kg trentaduesimi Ore 10:00 – JUDO maschile -81 kg trentaduesimi Ore 10:00 – HOCKEY SU PRATO maschile girone A Spagna-Francia Ore 10:10 – CANOTTAGGIO maschile singolo quarti Ore 10:10 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi Ore 10:28 – JUDO femminile -63 kg sedicesimi Ore 10:28 – JUDO maschile -81 kg sedicesimi Ore 10:30 – PALLANUOTO maschile girone B Australia-Serbia Ore 10:30 – HOCKEY SU PRATO maschile girone A Sudafrica-Germania Ore 10:50 – CANOTTAGGIO femminile 2 di coppia semifinali Ore 11:00 – BEACH VOLLEY Girone A femminile Gottardi/Menegatti (ITA) – Marwa/D.