Notte di Fuga | Arrestato 47enne per Evasione dai Domiciliari

(Di lunedì 15 luglio 2024) Pescara - Durante le ore notturne, una situazione diha tenuto in allerta la polizia del capoluogo adriatico. Un uomo di 47 anni, precedentemente detenuto e poi posto in regime di arrestia Montesilvano, è stato sorpreso intorno alle 4.45 del mattino da una pattuglia della squadra volante mentre si aggirava tra le vie del quartiere di Porta Nuova. Nonostante la misura cautelare che lo obbligava a rimanere confinato in casa, gli agenti hanno intercettato l'uomo e, dopo aver verificato la situazione, hanno proceduto con il suo arresto immediato. Per ulteriori dettagli sull'incidente e sulle misure adottate dalla polizia, continua a seguire gli aggiornamenti. leggi tutto .