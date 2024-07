Napoli triennale per Lukaku | la decisione di Conte su due azzurri

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 15 luglio 2024), pronto unper: ladisu due calciatori, ecco cosa sta accadendo a Dimaro Ilsi muove sul mercato: glicontinuano a lavorare nel ritiro di Dimaro agli ordini di Antonio, con il tecnico che ha varato la difesa a cinque in fase di non possesso. Insomma, sta nascendo il nuovotargatoche domani scenderà in campo per la prima amichevole in programma. Prima dell’allenamento odierno anche un colloquio fitto tra il ds Manna ed il tecnico salentino: probabile che sia stato fatto un punto sul mercato degli. Fin qui già tre colpi messi a segno: Leonardo Spinazzola, Rafa Marin ed Alessandro Buongiorno, con i primi due già a disposizione del tecnico. Il nodo Osimhen, invece, resta eccome: il nigeriano è ancora in calciatore dele si sta allenando con il resto gruppo.