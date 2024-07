Montalto una proroga per l’iscrizione ai servizi scolastici

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 luglio 2024 – L’Amministrazione comunale comunica agli utenti che non hanno iscritto i propri figli ai, mensa e trasporto, che è possibile trasmettere le iscrizioni on-line fino al prossimo 17 luglio 2024. Come noto, nei casi di morosità, si può procedere all’inoltro delle iscrizioni solo dopo avere regolarizzato la propria posizione debitoria. Da tenere in considerazione che i pagamenti effettuati vengono rendicontati dal sistema, di norma, entro le 48 ore successive alla data e all’ora dell’avvenuto pagamento. La piattaforma per le iscrizioni on-line è fruibile in qualunque giorno e a qualsiasi ora, fino alla data di scadenza dell’avviso. Sarà possibile attivare isolamente per gli utenti che risulteranno regolarmente iscritti entro i termini indicati.