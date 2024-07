Matrimonio Ilaria D’Amico e Gigi Buffon dove e quando si sposano

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 15 luglio 2024)si. E finalmente, verrebbe da dire, dato che questoè stato annunciato da molto tempo e non è ancora stato celebrato. Le nozze erano attese per giugno, ma la concomitanza della sfortunata spedizione agli Europei 2024, di cui l’ex estremo difensore della Juventus è capo delegazione, ha richiesto uno slittamento della data che deve essere fissata nei prossimi mesi. Sono state infatti affisse le pubblicazioni, a Carrara – luogo di nascita del portierone – e a Milano,risiede la futura sposa. Ma qual è la location che hanno scelto? Scopriamo tutti i dettaglisiIl luogo scelto per la celebrazione deltranon è né Milano né Carrara.