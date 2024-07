Manna non solo Greenwood il DS valuta anche un calciatore delal serie A

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il NapoliDomenico Berardi del Sassuolo come alternativa a. L’attaccante del Sassuolo è nel mirino degli azzurri. Napoli su Berardi: l’interesse nonostante l’infortunio Il Napoli continua la sua ricerca di rinforzi per l’attacco. Mentre l’interesse per Masonrimane vivo, gli azzurri hanno allargato il loro orizzonte, puntando lo sguardo su un talento consolidato dellaA: Domenico Berardi del Sassuolo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli si è informato su Berardi, nonostante il grave infortunio che lo ha colpito lo scorso marzo. Il quotidiano parla di un “interesse concreto” da parte del club partenopeo. L’attaccante del Sassuolo sta attualmente recuperando da un infortunio al tendine d’Achille, ma questo non sembra scoraggiare il Napoli.