Malagò a TPI | Solo in Italia costruire stadi è un calvario Gualtieri? È serio oggi è percepito meglio di prima

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 15 luglio 2024) «inè un». Lo dice Giovanni, presidente del Coni, in un’intervista rilasciata al direttore di TPI Giulio Gambino alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi 2024. «È incredibile che ovunque – sottolineo, ovunque, e conosco bene l’argomento perché giro il mondo – si riescano agliinè un, una via crucis», osserva il numero uno del Comitato olimpicono rispondendo a una domanda sulloo della Roma. Nell’intervistadà anche un giudizio abbastanza positivo sul sindaco capitolino Roberto: «– dice – è una persona seria e per bene. La mia opinione è che all’inizio sia statomolto meno bene rispetto ad adesso». Qui l’intervista integrale >>>a TPI: “A Parigi per fare ancoradi Tokyo.