Lui solo vip Riccardo Guarnieri altro che ritorno a Uomini e Donne | beccato in vacanza E non era solo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Manca da più di un anno dallo studio dieppure non si è mai smesso di parlare di. Soprattutto da quando la sua ex storica Ida Platano è tornata nel programma nei panni di tronista, in tanti hanno iniziato a fantasticare su un possibileanche del cavaliere, magari proprio per corteggiarla e quindi dare di nuovo vita alla favola che aveva incollato alla tv una marea di spettatori. Non è successo niente di tutto questo. Ida Platano è uscita dalla trasmissione da single, senza scegliere nessuno enon è più tornato. Né per lei, né per nessun’altra. Sembrava aver trovato l’amore fuori dama poi, mesi dopo, sul suo conto sono trapelate altre indiscrezioni che parlavano di rottura.