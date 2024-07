Legnano Rugby Sound promosso | 70mila spettatori e nessun incidente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024)(Milano), 15 luglio 2024 – Settantamilain due settimane di concerti e neppure un momento di disordine o un qualsiasi evento in grado di “rovinare la festa”: è questo che emerge dal bilancio dell’imponente sistema di sicurezza pubblica messo in piedi per gestire ilall’isola del Castello e che è stato coordinato dal commissariato di Polizia di, guidato da Ilenia Romano. Quattordici serate, che hanno impegnato quotidianamente un’ottantina di persone tra forze dell’ordine e sicurezza privata e per le quali doveva essere messo in agenda anche l’imprevedibile. “La gestione coordinata dell’ordine e della sicurezza pubblica, che si è concretizzata attraverso i sopralluoghi, la costante collaborazione con gli organizzatori delParabiago 1948, la Polizia locale, la Protezione Civile e con la Croce Rossa Italiana – ha spiegato il vice questore Romano – ci hanno permesso di predisporre tutta una serie di servizi a tutela dell’incolumità pubblica.