La Ristopro Fabriano si rinforza con Pisano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Un altro importante tassello nello scacchiere dellaJanus: dopo Centanni, Gnecchi, Pieritti Alle, Carta e Dri, giunge alla corte del presidente Di Salvo il giovane regista Riccardoche occuperà il sesto slot del roster cartaio. "Classe 2005, 192 cm per 81 kg, Riccardo – si legge nel comunicato stampa della società fabrianese – è un playmaker moderno che vanta un’intera carriera nel settore giovanile della blasonata Sassari. Il suo potenziale gli permette di giocare (con doppio tesseramento) anche in Serie C Silver nelle fila del Sef Torres Sassari, dove debutta con 7 presenze e 12.1 punti di media a soli 15 anni. Nel settore giovanile disputa le finali nazionali under 14 e under 17. Con i Senior il miglioramento è esponenziale, anno dopo annodiventa ingiocabile per la categoria, realizzando prima 15.