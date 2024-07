Inter terzo giorno di ritiro a -2 dal Lugano! Il piano lavoro di Inzaghi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’sta svolgendo il suodiad ApGentile. Tra due giorni arriverà il primo test contro ilsempre dal centro sportivoista. NUOVA SEDUTA –della preseason per l’di Simone: i nerazzurri hanno iniziato la nuova settimana della preparazione estiva con una sessione mattutina d’allenamento al BPER Training Centre. Si avvicina anche il momento di scendere in campo per i Campioni d’Italia, che affronteranno ilad ApGentile mercoledì 17 luglio. Tantoin campo con la palla per i ragazzi di Simone, ma anche in palestra. Almeno fino al 18, il gruppo rimarrà sempre lo stesso, senza nuove aggiunte. Da giovedì poi, arriveranno due volti nuovi come Kristjan Asllani e il nuovo acquisto Piotr Zielinski.