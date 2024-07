Immobili primo bilancio semestrale Fimaa Bergamo per compravendite e locazioni aziendali

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il mercato dellecommerciali presenta un quadro sostanzialmente positivo in questi primi mesi del 2024, come mostra il focus della commissione, nel corso della riunione periodica per la raccolta di trend e quotazioni de Il listino deglidie provincia. “Ilsemestre evidenzia una tenuta delle quotazioni nel comparto aziendale -, commenta Massimo Tomasoni, consigliere, referente della commissione sugli-. A fare da traino a capannoni eindustriali è ancora la logistica, mentre si intensificano le richieste per Data Center. Prosegue, sul fronte commerciale, la crisi dei negozi tradizionali, eccezion fatta per il centralissimo di pregio, dal capoluogo ai principali centri storici, come Treviglio, a zone di grande appeal turistico.