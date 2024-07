Iff scommette sulle startup innovative

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) UN FONDO PER FINANZIARE le aziende, fatto da chi nei decenni scorsi ha creato con successo altre aziende. Si chiama Italian Founders Fund (Iff) ed è una nuova realtà nata di recente in Italia nel panorama del venture capital, cioè nel mondo degli investitori istituzionali che sostengono lecon alto potenziale di crescita. Iff si definisce un fondo "nato da founder per i founder" e ha raccolto le risorse, oltre che da imprenditori che hanno lanciato in passato delledi successo, anche da una ventina di family office, strutture che gestiscono i patrimoni finanziari delle famiglie più abbienti. Alla guida del fondo c’è Lorenzo Franzi, che ha alle spalle una lunga esperienza nel settore delle banche di investimento, nel venture capital e anche lui in passato è stato fondatore di una