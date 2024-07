Furia abortista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Nella trasmissione “Porta a porta” del 7 giugno scorso la segretaria del maggiore partito di opposizione Elly Schlein ha intimato, e quasi minacciato, «Non voglio più vedere gli antiabortisti dentro ai consultori a impedire a donne e ragazze di abortire». E questo in aperto dissenso con la legge 194 sull’aborto volontario. E le persone che cercano di aiutare le donne che per motivi economici, di solitudine, o di paura pensano all’aborto ma non ne sono convinte, sono additate come delinquenti. Si tratta di una vera e propriache non ha eguali nella storia. Un diritto assoluto e guai a chi si mette di traverso per far nascere un bambino/bambina. Il primo paese al mondo a teorizzare e legalizzare l’aborto è stato l’Unione Sovietica nel 1919, cioè il primo Stato che ha promosso l’ateismo su base scientifica e che ha sdoganato per primo l’interruzione di gravidanza.