Francia allarme Corte conti | costo debito soffoca le altre spese

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma, 15 lug. (askanews) – Ladeidellalancia unsulle finanze pubbliche dell’Esagono. “Ora che la situazione economica si è normalizzata e che l’inflazione si è riassorbita, lasi trova in un quadro preoccupante -affermano i magistrati contabili in una analisi delle prospettive deidel Paese -. Ilpubblico, trainato dal ripetersi dei deficit e dal suo stesso peso, mostra costi di servizio sempre più elevati, che comprimono tutte le, minano la capacità di investimento del Paese e lo espongono pericolosamente nel caso di un nuovo shock economico”. Secondo ladeifrancese questa situazione “è ancor dato che la traiettoria di riduzione del deficit pubblico non include gli investimenti indispensabili che dovranno essere realizzati per far fronte al cambiamento climatico”.