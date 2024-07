Euro 2024 | Spagna atterrata a Madrid via alla festa per il titolo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Dopo lanella magica notte di Berlino, lacampione d’pa è pronta alle grandi celebrazioni in casa. La Roja èintorno alle 15.00 all’aeroporto di-Barajas, con il capitano Alvaro Morata, l’allenatore Luis de la Fuente e Pedro Rocha, presidente della Federcalcio spagnola che hanno alzato al cielo il trofeo continentale all’apertura del portellone dell’aereo, dando ufficialmente il viain patria. Un pomeriggio intenso quello che attende la Nazionale spagnola a, prontagrandeserale con i tifosi a Plaza de Cibeles. Prima, però, sono in programma le visite istituzionali a partire dalle 18.30. La Roja sarà ricevuta da Re Filippo VI al Palazzo della Zarzuela, residenza privata del re di, prima di recarsi al Palazzo della Moncloa per essere ricevuta dal Presidente Pedro Sanchez.