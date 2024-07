Enav spa contratto con Teledife | nuovo radar a Sigonella

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il Gruppo, a valle di specifico mandato emesso dallo Stato Maggiore Aeronautica, ha sottoscritto uncon(Direzione Informatica Telematica e Tecnologie Avanzate del Ministero della Difesa) per la fornitura, l'installazione e la messa in esercizio di unper la sorveglianza del traffico aereo svolta dall'Aeronautica Militare presso la Base aerea di. Il progetto sarà realizzato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese a guidacon Techno Sky, società del Grupporesponsabile della gestione e della manutenzione hardware/software- di impianti e sistemi utilizzati per la gestione del traffico aereo e Leonardo Company. Sotto il Comando Aeroporto di, l'Aeronautica Militare fornisce il supporto operativo, tecnico e logistico agli Enti e Reparti schierati o in transito sulla Base aerea, assicurando i servizi per lo svolgimento delle attività di volo.