Desenzano punta in alto C’è Origlio dopo Barranca

(Di lunedì 15 luglio 2024) e Luca Marinoni Le squadre bresciane guardano al prossimo campionato con ambizione., Pro Palazzolo e Ospitaletto vogliono la C, mentre il Breno,la salvezza ai playout, spera di alzare l’asticella. Sono diversi i colpi messi a segno, con l’Ospitaletto che sta completando il gruppo dei giovani con Righetti, Zorzi, Cantamessa, Kwetsu (2006) e Quaini (2004). Anche la Pro Palazzolo sta dedicando le sue attenzioni agli under: in questo senso, di rilievo l’arrivo del difensore Maffeis (2006). Ilinvece sta affiancando giovani, come Bonomelli, centrocampista del 2005, a "pedine" più esperte come i centrocampisti(’97) e Antonelli (’99) e l’attaccante(’98). Il Breno, infine, oltre alla conferma del duo Cristini-Verzeni e al ritorno tra i pali di Serio (’91), ha deciso dire su Minessi (’98) per trovare i gol necessari per far vivere alla compagine di mister Bersi una stagione senza troppe ansie.